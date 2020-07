Grecia. Măștile sunt obligatorii în magazine Grecia introduce de sambata reguli stricte. Daca ești prins fara masca, platești o amenda de 150 de euro. Turiștii care se afla deja in Grecia sau sunt pe cale sa ajunga in aceasta țara, trebuie sa știe ca de astazi sunt obligatorii maștile in magazine, mai ales in supermarketuri. Amenda este de 150 de euro. Masura a fost luata de guvernul de la Atena, care a promis toleranța zero pentru incalcarea restricțiilor. Autoritațile elene au spus ca vor inaspri masurile pentru a determina populația, dar mai ales turiștii sa pastreze distanța de siguranța. Totodata, sa poarte maști acolo unde este prevazut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Stiri pe aceeasi tema

