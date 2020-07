Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la granița cu Grecia. 29 de turiști, romani și bulgari, au fost depistați, vineri, cu noul coronavirus, la punctul de frontiera Kulata-Promachonas. Autoritațile au anunțat masuri drastice.

- Alți doi romani aflați in vacanța in Grecia au fost depistați cu Covid-19, dupa ce saptamana trecuta o turista a fost confirmata cu noul coronavirus. Unul dintre romani se afla in insula Thassos, iar celalalt in Paralia Katerini.

- Autoritațile elene intenționeaza sa inchida granițele daca numarul de infectari cu COVID-19 crește peste 100 de cazuri pe zi. Acestea avertizeaza ca turiștii depistați pozitiv cu coronavirus la grani...

- Toate persoanele care vor intra in Grecia prin vama Kulata vor fi testati pentru noul coronavirus, au anunțat autoritațile elene. Autoritatile elene au facut un anunt extrem de important care ii vizeaza si pe turistii romani care si-au planuit o vacanta in Grecia. Potrivit novinite.com, absolut toate…

- Autoritațile elene au anunțat ca vor testa toate persoanele care intra in țara prin singura vama terestra deschisa – Kulata. Post-ul In atenția dambovițenilor cu rezervare in Grecia! Toți turiștii vor fi testați pentru coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri, la Digi24, ca Grecia nu a informat Romania de testarea obligatorie a tuturor turiștilor.„Nu avem pana in acest moment o astfel de informatie. Informatiile ni le luam direct de la autoritatile elene. In prezent ei fac testari aleatoriu,…

- Restrictiile impuse de autoritatile elene privind inchiderea a cinci puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria si pastrarea uneia singure au dus, in mod evident, la cozi care se intind pe cativa kilometri. Turistii romani se plang pe grupurile de Facebook dedicate ca trebuie sa astepte ore…

- Rețelele sociale sunt pline de imagini și filmulețe cu turiștii romani care au plecat in vacanța spre Grecia, dar au fost blocați in punctul de trecere a frontierei dinspre Bulgaria, de la Kulata, a informat Digi24.Grecia a deschis granițele pentru turiștii romani, fara carantina de 7 zile, incepand…