Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora pentru romanii care au programate concedii peste granița. Autoritatile elene au extins interdictia de calatorie si restrictiile pentru mai multe tari. Masura isi propune sa protejeze calatorii si rezidentii din Grecia de o crestere a noilor cazuri de coronavirus.Zborurile…

- Grecii isi propun sa protejeze calatorii si rezidentii din Grecia de o crestere a noilor cazuri de coronavirus. Drept rezultat, autoritatile elene au extins interdictia de calatorie si restrictiile pentru mai multe tari.

- Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii romani care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, arata o analiza facuta de o agenție specializata in vacanțe pe litoral in Bulgaria si Grecia. Conform acestei analize, nucleul turiștilor romani care au mers in Bulgaria…

- Agentiile de turism din Romania incearca sa se adapteze celor mai recente conditii impuse de Grecia cu privire la calatorii romani care trec prin punctul de frontiera Kulata-Promahonas si au venit cu solutii pentru ca turistii sa nu piarda vacantele deja rezervate sau platite. Turoperatorul…

- Restrictiile impuse de autoritatile elene privind inchiderea a cinci puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria si pastrarea uneia singure au dus, in mod evident, la cozi care se intind pe cativa kilometri. Turistii romani se plang pe grupurile de Facebook dedicate ca trebuie sa astepte ore…

- Vlad, unul dintre pasagerii avionului care a aterizat din Romania pe Aeroportul Heraklion din Creta spune ca la bord erau circa 200 de pasageri. „A fost o surpriza pentru toți pasagerii avionului, cred, pentru ca toți eram convinși ca testarea va fi aleatorie. Am fost inghesui intr-un spațiu…

- Decizie in premiera in Grecia. Toți turiștii care vor ajunge acolo vor avea un cod de bare. Masura intra in vigoare peste doar cateva zile. Incepand cu 1 iulie, grecii intra in valul 2 de relaxare, dau acces catre insule si reiau cursele aeriene. Cei care merg acolo au de completat un formular online…

- Guvernul a decis, in sedinta de joi seara, ca se va putea face plaja si pe cearsaf, nu doar sezlong. Se va putea renunta la izolare, daca vii din tarile mai putin afectate. Doua dintre aceste tari ar putea fi Grecia sau Bulgaria. Guvernul a decis, in sedinta de joi seara, ca poti merge la plaja si fara…