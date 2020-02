Grecia dă un exemplu României în privinţa stimulării natalităţii Guvernul Greciei va oferi un ajutor financiar in valoare de 2.000 de euro pentru fiecare cuplu care va avea un copil. Beneficiul se acorda in urma previziunilor alarmante potrivit carora populația Greciei ar putea scadea cu pana o treime in urmatori treizeci de ani, daca nu se vor lua masuri pentru creșterea natalitatii. La acest lucru se adauga faptul ca datele recente arata ca, pana in anul 2050, aproximativ 36 % din populația țarii va avea varsta de peste 65 de ani, cea ce ar pune o presiune mai mare pe forța de munca activa și asupra programului de pensii al Guvernului. Beneficiul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

