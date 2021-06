Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zguduit marți dimineața Arhipelagul Dodecanez din Grecia, situat în sud-estul Marii Egee, au informat agentii care monitorizeaza activitatea seismica din Grecia, potrivit DPA, informeaza Agerpres.Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 60…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zguduit marti Arhipelagul Dodecanez din Grecia, situat in sud-estul Marii Egee, au informat agentii care monitorizeaza activitatea seismica din Grecia, potrivit DPA. Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 60 de kilometri sud de insula Kos, a raportat Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zguduit marti Arhipelagul Dodecanez din Grecia, situat in sud-estul Marii Egee, au informat agentii care monitorizeaza activitatea seismica din Grecia, potrivit DPA. Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 60 de kilometri sud de insula Kos, a raportat Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment de 5.6 i-a speriat rau pe greci in acesta noapte. Seismul a avut loc la ora locala 01.14 la numai doi kilometri adancime in Arhipelagul Dodecanez. Autoritațile nu au declanșat alerta de tsunami. Cutremurul a avut, pana la editarea acestei știri, peste zece replici,…

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131 km”, a transmis Institutul…

- Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri și a avut o magnitudine inițiala de 7,2. Cu toate acestea, autoritațile au transmis ca nu exista riscul de a se declanșa un tsunami. Filmarile postate pe rețelele de socializare arata ca mișcarea telurica a fost oarecum constanta, iar oamenii nu s-au…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe Richter s-a produs duminica dupa-amiaza, la ora locala 13:03, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamintului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adincime de 134 de kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs luni intr-o zona din apropierea aeroportului din Los Angeles (SUA), cu epicentrul situat in orasul Inglewood, la vest de metropola californiana, a informat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de EFE. Seismul s-a produs la 04:44…