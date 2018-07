Cel putin sase persoane, potrivit serviciilor de urgenta si unui fotoreporter al AFP, au murit luni in incendiile care continua in noaptea de luni spre marti sa faca ravagii in imprejurimile Atenei, determinand autoritatile elene sa ceara ajutorul partenerilor europeni, relateaza AFP. Cu putin inainte de miezul noptii, un fotoreporter al AFP a vazut mai intai trei, apoi un al patrulea trup carbonizat sub o masina si o motocicleta in apropiere de localitatea Mati, la circa 50 km est de Atena, victimele fiind se pare prinse de flacari in timp ce incercau sa fuga. Alte doua persoane au murit in timp…