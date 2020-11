Grecia anunță noi facilități fiscale pentru cei care vor să se mute în țară Grecia va introduce noi facilitați fiscale pentru a atrage persoanele care muncesc de acasa, sperând ca masura sa ajute economia grav afectata de pandemia de COVID-19, survenita dupa un deceniu de austeritate în aceasta țara, transmite CNBC.



Orice persoana care se muta în Grecia în 2021 va fi scutita de plata impozitului pe venit pentru jumatate din salariu, indiferent daca este angajat cu contract de munca sau lucreaza pe cont propriu.



Masura nu se va aplica însa pentru cei care au avut rezidența fiscala în Grecia pentru șapte din ultimii opt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va introduce noi facilitați fiscale pentru a atrage persoanele care muncesc de acasa. Autoritațile spera ca masura ajuta economia grav afectata de pandemia de COVID-19, survenita dupa un deceniu de austeritate in aceasta țara, potrivit CNBC .Orice persoana care se muta in Grecia in 2021 va fi…

- Grecia vrea sa profite de succesul sau in combaterea coronavirusului pentru a-i incuraja pe oameni sa se mute in Grecia si, in plus, le promite ca jumatate din veniturile lor vor fi scutite de taxe, transmite Bloomberg."Gratie tehnologiei acum putem alege unde traim si muncim", a declarat…

- Un nou gard la frontiera dintre Grecia si Turcia va fi ridicat pana in luna aprilie a anului viitor, pentru a descuraja trecerea migrantilor, a anuntat sambata cabinetul premierului grec Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis, care a facut o vizita in regiunea Evros, din nord-estul Greciei, pentru a inspecta…

- Autoritațile elene au inasprit restricțiile in Atena, pe masura ce infectiile cu coronavirus continua sa creasca. Conform noilor masuri, de luni pina pe 4 octombrie, maximum noua persoane se vor putea aduna impreuna in aer liber, in timp ce pina la 20 de persoane pot participa la inmormintari, nunti…

- Incepand de luni pana pe 4 octombrie, nu sunt permise grupuri mai mari de 9 persoane in aer liber, iar nuntile, inmormantarile si botezurile nu se pot organiza cu mai mult de 20 de persoane. De asemenea, toate concertele au fost anulate. Persoanele care au peste 68 de ani sunt sfatuite sa-si…

- Intr-o notificare de informare maritima (Navtex) publicata vineri, Turcia a anuntat ca va efectua acest exercitiu in largul Sadrazamkoy, in nordul Ciprului. Anuntul a fost facut dupa o declaratie a sapte lideri de state din sudul UE care au facut apel la Turcia sa inceteze politica sa de "confruntare"…

- Inceperea anului scolar in Grecia se amana cu o saptamana. Aceasta va avea loc la 14 septembrie. Masura a fost luata din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de guvernul de la Atena, transmite Reuters. Autoritatile din Grecia au fost obligate sa…

- Dupa mai multe zile cu peste 200 de cazuri noi de infectare, Grecia a introdus noi restricții pentru limitarea epidemiei. De astazi, indiferent pe ce cale mergeți in Grecia, trebuie sa aveți obligatoriu un test COVID negativ, realizat cu cel mult 72 de ore inainte de sosire. Autoritațile au dispus,…