Stiri pe aceeasi tema

- O noua spirala de tensiune in Marea Egee intre Grecia si Turcia, dupa ce un steag grecesc a fost inaltat pe o insula nelocuita din largul orasului turcesc Didyma. Steagul a fost repede indepartat de turci. Ambele parti se acuza reciproc de provocari. Ankara sustine ca au existat si alte incercari similare…

- Regulamentul (UE) Nr.492/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulatie a lucratorilor in cadrul Uniunii, care este direct aplicabil si Romaniei, reglementeaza libera circulatie a lucratorilor in cadrul Comunitatii”, se arata pe site-ul…

- Un avion de vanatoare al armatei Greciei s-a prabusit, astazi, in Marea Egee, iar pilotul aeronavei a murit, a anuntat Ministerul Apararii de la Atena, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Comisia Europeana a anuntat marti ca va furniza 180 de milioane de euro Greciei pentru proiecte de identificare a spatiilor necesare gazduirii refugiatilor, relateaza publicatia EUObserver. Anuntul a fost facut de comisarul UE pentru Asistenta Umanitara, Christos Stylianides, care s-a…

- Ei au fost adusi vineri dupa-amiaza in fata unei instante care a decis plasarea lor in detentie pentru "tentativa de spionaj militar" si "intrarea intr-o zona militara interzisa", a precizat Anadolu. Cei doi militari greci au fost retinuti joi dupa-amiaza la nord de raul Evros, care separa…

- Skopje si Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice negocierile pentru a incheia disputa care blocheaza aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana si NATO.Grecia, care detine drept de veto in ceea ce priveste admiterea in ambele organizatii, considera ca denumirea fostului stat iugoslav…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Elena Udrea nu s-a prezentat joi la un termen al procesului in care este acuzata de finanțare ilegala a campaniei electorale din 2009, iar avocatul sau a confirmat ca fosta politiciana a plecat in Grecia, la Atena.