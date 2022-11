Stiri pe aceeasi tema

- „Previziunile” domnului Catalin Drula, președintele USR, privind o criza economica cu impact puternic asupra Romaniei, nu fac nimic altceva decat sa arate, inca o data, singurul lucru la care USR se pricepe: vorbele goale.

- Presedintele USR, Catalin Drula, sustine ca noul ministru al Apararii, Angel Tilvar, nu este o alegere fericita pentru acest portofoliu, in conditiile in care la granitele Romaniei are loc un razboi, fiind "un produs PSD 100%" din "pepiniera de cadre a lui Marian Oprisan" si "un admirator al lui…

- ”Acesta a fost rolul SAF-T, sa obtinem informatii direct din contabilitatea companiilor. Legat de perioada de gratie, era vorba despre daca dam sau nu dam amenzi pentru cei care nu depun in programul SAF-T si am explicat ca mergem cu o notificare ca sa le aducem aminte ca erau obligati sa depuna aceasta…

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca partidul sau nu are motive sa nu mai stea la guvernare si ca in coalitia de guvernare se respecta intelegerile, desi exista pareri divergente, anunța News.ro.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, si deputata Gratiela Gavrilescu vor semna marti un acord politic intre PSD si PUSL care vizeaza realizarea unei analize economico-sociale si dezvoltarea de politici publice destinate familiilor. PSD informeaza ca acordul va fi semnat marti, la ora 12.00, la grupul…

- Membrii Biroului Executiv al Partidului Umanist Social Liberal s-au reunit vineri, 23 septembrie 2022, la București, pentru a aproba mai multe hotarari și pentru a continua campania de semnaturi lansata la nivel național pentru susținerea inițiativei legislative privind “recuperarea catre bugetul…

- Eugen Tomac, președintele PMP, Ludovic Orban, președintele “Forța Dreptei” și Catalin Drula, președintele USR au transmis o scrisoare deschisa premierului Nicolae Ciuca, sub titlul „OPOZIȚIA catre Guvern: fara ruși in țara!”. Redam textul publicat sambata, de Eugen Tomac, pe pagina de facebook: „OPOZIȚIA…