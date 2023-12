Conferinta Regionala „Dezvoltarea Regiunii Centru cu fonduri europene. Perspective de viitor” s-a desfasurat in 7 si 8 decembrie in judetul Alba. Organizat in sistem mixt, in prima zi cu prezenta fizica si in a doua zi exclusiv online, evenimentul coordonat de ADR Centru a reunit in cadrul unui Complex hotelier din vecinatatea municipiului Alba Iulia aproape 150 reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai ONG-urilor si ai mediului universitar, pentru a discuta despre rolul avut in dezvoltarea Regiunii Centru a resurselor nerambursabile alocate pentru dezvoltarea judetelor Alba, Brasov, Covasna,…