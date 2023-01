Gracie Abrams a lansat Where do we go now?

Stiri pe aceeasi tema

- Riovaz a lansat single-ul “Tantrum”. Pixul noului venit din New Jersey este de obicei ascuțit dupa ce lansarile recente „you’re a parasite” și „Tell Me Your Fears” l-au poziționat ca un observator acut al romantismului greșit. Piesa succinta de doua minute este pornita de un ritm puternic, care da tonul…

- Interpreta din Republica Moldova, DARA, a lansat o piesa terapeutica - ”Brațele demo”. Melodia face parte din noul sau album ”Ruleta”, care va fi scos pe piața in curind. Melodia este una cu adevarat terapeutica, menita sa trateze ranile provocare de iubirea neimpartașita. Aceasta aduce o stare de liniște…

- Olly Murs a lansat single-ul “I Hate When You’re Drunk”. Este una dintre piesele remarcabile de pe viitorul sau album „Marry Me”, lansat pe 2 decembrie. Melodia a fost scrisa de Olly, David Stewart și Jessica Agombar, produsa de David Stewart și mixata de Ash Howes. Piesa este un pop imn si o vom canta…

- Trupa Springtime Band 2.1 a lansat videoclipul piesei „Credința in iubire”, o compoziție cu muzica semnata de Valentin Ivanescu, pe versurile Ceciliei Ivanescu. Melodia a fost inregistrata in luna aprilie a acestui an in studioul Loris Music din Timișoara și a fost prezentata la Radio Timișoara și Radio…

- Oficial, Adela Popescu a revenit in muzica dupa ani de zile in care nu a mai lansat nicio melodie. Vedeta, care a prezentat „Vorbește lumea” și „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, la Pro TV, canta alaturi de Keo melodia „Fara tine”. Adela Popescu și Keo au cantat mai intai in avanpremiera la Radio ZU…

- Melodia „Lift Me Up” de pe albumul „Black Panther: Wakanda Forever” a fost lansata vineri. Melodia este deja un hit in randul fanilor ei fideli, cunoscuți sub numele de Rihanna’s Navy. La o ora dupa ce a postat teaserul melodiei de 14 secunde, au fost generate peste 70.000 de tweet-uri despre asta,…

- Rihanna – icon-ul, designerul, antreprenorul, filantropul și cel mai bine vandut artist de single-uri digitale din toate timpurile – iși face foarte așteptata revenire cu „Lift Me Up”, single-ul principal de pe viitoarea coloana sonora originala – Black Panther: Wakanda Forever. „Lift Me Up” – un omagiu…

- Considerat unul dintre cei mai talentați puști de varsta sa, David Dobrincu continua sa ne surprinda placut. Iata ca de data aceasta a intrat din nou in studioul de inregistrari și a scos un cover dupa piesa “Sailing” cantata de indragitul solist Rod Stewart. Și nu numai ca a reinterpretat piesa, dar…