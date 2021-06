Grace Gummer, fiica lui Meryl Streep, s-a logodit cu Mark Ronson Producatorul muzical Mark Ronson a confirmat faptul ca s-a logodit cu Grace Gummer, fiica lui Meryl Streep. Cei doi sunt impreuna din 2020. Mark Ronson (45 de ani) a anunțat ca se va casatori cu Grace Gummer (35 de ani), fiica lui Meryl Streep, in cadrul podcastului The FADER Uncovered. Cei doi formeaza un cuplu din 2020. „M-am logodit weekendul trecut,” a spus Ronson, care și-a amintit ca primul sarut cu logodnica sa a fost unul siropos, ca intr-un film romantic, potrivit People . Zvonuri cu privire la logodna lor au aparut in urma cu cateva saptamani, cand actrița a fost vazuta purtand un inel… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM avertizeaza ca in urmatoarele zile se vor semnala ploi torențiale in mai multe zone ale țarii. De asemenea, pentru ziua de azi, 9 iunie, este in vigoare un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. ANM a emis o informare meteo valabila in intervalul 09 iunie, ora 12:00 – 11 iunie,…

- Vlad Gherman a povestit prin intermediul unui vlog prin ce a trecut dupa desparțirea de Cristina Ciobanașu. Actorul a marturisit ca a avut nevoie de psiholog pentru ca incepuse sa bea și sa fumeze in exces. Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de noua ani.…

- Ronnie Wood, chitarist al trupei The Rolling Stones, a reușit sa invinga cancerul pentru a doua oara. El a aflat ca are un carcinom la plamani anul trecut, in perioada de carantina provocata de pandemia de COVID-19. Chitaristul englez Ronnie Wood, in varsta de 73 de ani, a anunțat ca s-a vindecat din…

- O romanca face furori in Marea Britanie! Cine este frumoasa Ruxandra Porojnicu, actrita din serialul "Coronation Street"? Ruxandra interpreteaza in serial chiar o romanca, pe nume Alina Pop. Povestea ei in "Coronation Street" a incitat fanii, astfel ca producatorii vor sa o pastreze in scenariu. In…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, este de parere ca soluția pentru a stopa raspandirea noului coronvirus in Romania este carantina, chiar și numai pentru doua saptamani. Andreea Moldovan a explicat de ce susține varianta carantinarii Romaniei: „Perioada de incubație a virusului…

- Medicul Adrian Marinescu a vorbit la Antena 3, despre restictiile impuse de auroritati pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2. Potrivit acestuia, restricțiile redus riscul de infectare și elimina și presiunea din spitale, lucru important pentru medici. Mai mulți medici au lansat o scrisoare…

- Declarația, aparuta in cotidianul The Sun, a fost facuta de Johnson intr-o intalnire pe platforma Zoom cu parlamentarii conservatori, carora le-a cerut spijinul pentru restricții. In aceeași discuție, premierul britanic a laudat companiile farmaceutice pentru dezvoltarea de vaccinuri intr-un timp record.”Motivul…

- Rata somajului in Marea Britanie a scazut neasteptat la 5% in perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021, dupa ce restrictiile impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19) au afectat semnificativ piata fortei de munca, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Conform datelor publicate…