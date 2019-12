Stiri pe aceeasi tema

- Gorjenii sunt asteptati la spectacolul de muzica populara si colinde „Iarasi ninge peste tara” care va avea loc astazi, incepand cu orele 17.00 la Casa de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu. „Acest spectacol are o dubla semnificatie: este un omagiu...

- Gorjenii care vor sa doneze sange pentru a salva o viața sunt așteptați sambata, 30 noiembrie, in parcarea mall-ului din Targu Jiu. Aici va fi amenajat un autocar care va fi dotat cu aparatura necesara pentru donarea de sange in condiții optime. Acesta va fi amplasat in parcarea exterioara…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu a intrat ieri in carantina din cauza gripei noi. Conducerea unitatii spitalicesti a interzis intrarea in spital a rudelor si apartinatorilor celor internati insa acest lucru a fost ignorat de gorjeni. Nici a...

- Meci dramatic, mai ales pe final, aseara in Sala Sporturilor din Targu Jiu intre echipa de pe locul I, HCM Constanta, si localnici de la Energia Pandurii. Gorjenii au reusit sa impuna la doua goluri diferenta dupa ce condusesera campioana chiar...

- Gorjenii care isi inchiriaza locuintele aduc statului peste 25 miliarde de lei in fiecare an. Suma reprezinta impozitul pe venit pe care persoanele care obtin venituri din chirii trebuie sa o achite la finantele publice. Peste doua mii de targujieni...

- Pandurii revin prin liceele din Targu Jiu dupa o intrerupere de aproximativ un an a actiunilor de imagine care au debutat dupa promovarea echipei in prima liga. Gorjenii vor avea prilejul sa-i vada pe fotbalisti la lucru, in mijlocul liceenilor...

- Stadionul de 24 de milioane de euro din Tg. Jiu ar putea fi inaugurat in octombrie, la 4 ani de la incperea demolarii vechii arene. Marcel Romanescu, primarul orașului Targu Jiu, a spus ca stadionul ar putea fi inaugurat la meciul Pandurii - Petrolul, din 5 octombrie. „E normal sa facem și inaugurarea.…