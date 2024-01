Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Gorj, Iulian Popescu, critica in termeni duri conducerea Consiliului Judetean Gorj si pe cea a Spitalului de Urgenta din acest judet, in conditiile in care in aceasta perioada la nivelul celui mai mare spital din Gorj nu exista cardiologi care sa asigure garzile. Prefectul il acuza…

- Noi reacții in spațiul public din partea consilierilor PSD și PNL, in cazul scandalului construirii unui patinoar de catre Fundația Ion Țiriac. Liderul de grup al consilierilor locali PSD, Alexandra Crivineanu, spune ca Coliban demonstreaza, din nou, o lipsa cronica de responsabilitate. Primarul Coliban…

- Tronsonul de drum judetean cuprins intre comuna Maracineni si comuna Vintila Voda (Podu Muncii), parte a DJ 203K, a fost receptionat zilele trecute de beneficiar, Consiliul Judetean, in prezenta constructorului Oyl Company Holding, eveniment care a fost completat de participarea primarilor localitatilor…

- Spiritul sarbatorilor de iarna a cuprins cam toate instituțiile din județul Suceava iar colindatorii au inceput sa-și faca apariția. Este și cazul Consiliului Județean care astazi a primit colindatori de la Dolhasca frumos imbracați in costume tradiționale. I-a intampinat chiar președintele Consiliului…

- CARAȘ-SEVERIN – Șeful județului intenționeaza sa-i ceara consilierului județean onorariul de 6.000 de euro pe care l-a platit pentru a caștiga procesul cu Alina Stancovici! Mandatul de manager al lui Calin Mircea Laza expira la sfarșitul lui noiembrie, fapt pentru care și-a susținut raportul de activitate…

- Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav in mod cert deranjeaza. Politic și economic. Ce nu pot face inamicii acestei investiții? Sa ii nege rolul geostrategic, mai ales in actual conjuctura cu conflicte militare aproape de granția Romaniei. Un personaj cheie in demiterea directorului de la Aeroportul…

- 67 de elevi și 22 de profesori buzoieni au fost premiați de Consiliul Județean, pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile școlare internaționale și naționale. Festivitatea s-a desfașurat ieri, la Sala ,,D. Filipescu” a Consiliului Județean. 62500 de lei a fost fondul de premiere,…

- Proiectul de hotarare privind subventionarea unor activitati in zona clerului buzoian, inaintat plenului Consiliului Judetean de presedintele Petre Emanoil Neagu, a fost votat de joi, la ședința ordinara a deliberativului județului. 300.000 de lei este suma care a fost alocata, beneficiare fiind 23…