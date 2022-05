Gorj: IPJ verifică angajările de la CEO Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a inceput verificari cu privire la modul in care au fost facute angajari la Complexul Energetic Oltenia. Potrivit reprezentanților IPJ Gorj, verificarile sunt derulate de catre Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice. In spațiul public au aparut acuzații potrivit carora angajarile nu ar reflectat nevoile companiei și ca ar fi fost preferate anumite persoane. CEO va incadra de luna aceasta 600 de persoane pe posturi de sudori, electricieni și lacatuși mecanici. Incadrarile sunt pe perioada determinata, respectiv pana la finalul anului 2022.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

