Gorj: Bărbat din Crasna, mort după ce a fost înțepat de o insectă Un barbat din comuna gorjeana Crasna a murit dupa ce a fost ințepat de un bondar. Poliția Orașului Novaci a fost sesizata la finalul saptamanii trecute prin apelul unic 112, despre faptul ca o persoana a fost ințepata de o insecta și ar fi decedat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind ca un barbat de 44 de ani, din comuna Crasna, in timp ce se afla in curtea locuinței unei persoane din aceeași localitate a fost ințepat de o insecta (bondar) și a decedat la scurt timp.La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanța Gorj, insa din pacate a fost constatat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rolans Stanescu, fostul fotbalist de la Petrolul, din perioada ”boema” a clubului, cand echipa evolua in Liga a IV-a, și-a pus capat zilelor in cursul zilei de sambata! In urma tragicului eveniment, fostul sau club, Petrolul, l-a omagiat pe Stanescu printr-o postare pe contul de Facebook al clubului.…

- Tragedie la o piscina din Tg. Jiu, județul Gorj, unde un barbat de 40 de ani s-a inecat. Manevrele de resucitare efectuate de personalul echipajului de pe ambulanța au fost in zadar, informeaza publicația locala Pandurul . „La data de 24 iunie, am fost sesizați prin apel unic la 112 despre faptul ca…

- Un barbat, in varsta de 40 de ani, a decedat vineri la o piscina din Targu Jiu. Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata prin apelul unic 112 despre faptul ca o persoana ar fi decedat intr-o piscina de pe raza municipiului. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind ca un barbat de 40…

- Un barbat a fost gasit spanzurat la Calnic, Gorj. Politiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Targu Jiu au fost sesizați ieri prin apelul 112, cu privire la faptul ca, un barbat de 34 de ani, din comuna Calnic, a fost gasit spanzurat in locuința. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului…

- Un tanar, de 25 de ani, a decedat, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui accident rutier produs in comuna Vladeni din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, citat de Agerpres . Potrivit acesteia, victima a coborat dintr-un autoturism…

- Ziua de vineri, 13, a fost una cu ghinion pentru un barbat din Ghimpați, județul Giurgiu; acesta a fost injunghiat de concubina sa. Femeia a fost arestata preventiv, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Vineri, in jurul orei 11, polițiștii Secției nr. 4 de Politie Rurala Ghimpați erau…

- La data de 17 aprilie a.c., polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de savarșirea infracțiunilor de ucidere din culpa și parasirea locului accidentului. La aceeași data, polițiștii au fost sesizați despre faptul…

- Un grav accident rutier a avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe E 85, in judetul Bacau. Primele date de la fata locului arata ca trei persoane au murit si alte patru au fost ranite, trei dintre raniti fiind dusi la spital. Accidentul a avut loc putin dupa ora 16:00, pe E 75, intre comuna Racaciuni si comuna…