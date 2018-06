Google și Facebook vor fi date în judecată de statul american Washington Statul american Washington a anuntat luni ca da in judecata companiile Google si Facebook, pe care le acuza ca au incalcat o lege locala privind publicitatea politica, relateaza AFP, citata de Agerpres. Legea stipuleaza ca entitatile care vand spatii publicitare pentru mesaje cu caracter politic, ca cei doi giganti tehnologici, trebuie “sa pastreze informatiile asupra The post Google și Facebook vor fi date in judecata de statul american Washington appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

