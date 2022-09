Google tocmai a anunțat disponibilitaea funcției de ruta ecologica in Google Maps , in Romania, dar și in alte peste 40 de state din Europa. Opțiunea va fi disponibila incepand cu aceasta saptamana, iar utilizatorii vor putea alege sa ajunga la punctul de destinație pe ruta care consuma cel mai puțin carburant. Cum poți sa mergi cu ruta ecologica in Google Maps ? Atunci cand vei alege sa pleci din punctul A in punctul B, dupa ce ai deshcis Google Maps vei introduce destinația, iar aplicația va calcula cea mai rapida ruta. Pe langa cel mai rapid traseu, acum vei avea și noua funcționalitate: ruta…