Google Doodle: Cine este scriitorul român celebrat la 113 ani de la nașterea sa? Mihail Sebastian I(osif Hechter in acte) s-a nascut pe 18 octombrie 1907, la Braila, și a decedat pe 29 mai 1945, in București. Google marcheaza implinirea celor 113 ani de la nașterea scriitorului roman printr-un ”doodle”, imaginea postata in deschiderea paginii motorului de cautare. Scriitor și dramaturg, Mihail Sebastian este indeobște cunoscut pentru piesele de teatru Steaua fara nume și Jocul de-a vacanța, dar bibliografia sa este mult mai bogata. Detaliile mai puțin cunoscute despre acesta țin de originile sale evreiești, motiv pentru care a fost persecutat de regimul comunist. De altfel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google marcheaza 113 ani de la nașterea lui Mihail Sebastian, cel care a starnit numeroase dezbateri la mai bine de un deceniu dupa dispariția sa, odata cu publicarea jurnalului sau. Scriitorul, dramaturgul și publicistul Mihail Sebastian este celebrat duminica de Google cu un Doodle special la 113…

- Mihail Sebastian a fost unul dintre cei mai importanți discipoli ai filosofului Nae Ionescu. Un scandal fulminant in epoca interbelica l-a cauzat prefața antisemita a lui Ionescu la romanul De doua mii de ani, prefața pe care Sebastian a publicat-o intacta. Deriva inspre extremismul de dreapta a…

- Victimele din Colectiv au facut un apel disperat trimțand o scrisoare deschisa adresata premierului Ludovic Orban. Cei care au probleme medicale i-au adresat o scrisoare deschisa primului ministru, ministrului Sanatații și Parlamentului Romaniei prin care soliciuta garanția ca vor primi, pana la sfarșitul…

- Starea de sanatate a celui mai tanar pacient cu coronavirus din Romania care a ajuns la Terapie Intensiva a evoluat in bine. Minorul poate respira singur și in zilele urmatoare va fi transferat la sectia de pneumologie. „Are o stare generala buna, nu mai are un necesar de oxigen, este in continuare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile germane au actualizat lista zonelor de risc din Romania, in contextul pandemiei de COVID-19, 11 judete si Bucuresti figurand pe aceasta. Potrivit MAE, ca urmare a acestei actualizari, judetele Neamt si Caras-Severin au fost…

- Prezent la una dintre manifestațiile din campania electorala premierul Ludovic Orban a avut surpriza de a fi apostrofat de mai mulți cetațeni din Capitala. Totul a inceput dupa o declarație pe care alegatorii din sectorul 1 au considerat-o neadevarata și au reacționat vorbind la portavoce. „Sa nu faceți…

- Coronavirusul a mai ucis un cadru medical din Romania. Este vorba de un medic de familie din Braila, care a murit vineri dimineața, la Institutul "Marius Nasta" din București, la o zi dupa ce a fost transferat, in stare grava.

- In cursul serii de 12 august, autoritațile Republicii Federale Germania au actualizat lista „zonelor de risc“ din Romania stabilita in contextul pandemiei de COVID-19. Conform Ministerului Afacerilor Externe (MAE), ca urmare a acestei actualizari, municipiul București, alaturi de alte 10 județe din…