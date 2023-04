Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat emisiunii ”60 Minutes” de la CBS, difuzat duminica, care a adoptat un ton ingrijorat, intervievatorul Scott Pelley a incercat mai multe dintre proiectele de inteligenta artificiala ale Google si a spus ca a ramas ”mut” si a simtit ca este ”nelinistitor”, referindu-se la produsele…

- Elon Musk și un grup de experți in inteligența artificiala și directori din industrie au cerut o pauza de șase luni, intr-o scrisoare deschisa, invocand potențialele riscuri pentru societate și umanitate, noteaza Reuters.Scrisoarea, emisa de organizația non-profit Future of Life Institute și semnata…

- ”Momentul iPhone al AI a inceput”, a spus Huang in discursul virtual de la GTC, conferinta anuala a companiei pentru dezvoltatorii de software, referindu-se la modul in care smartphone-ul Apple a stabilit un nou standard pentru dispozitivele portabile. Huang a spus ca Nvidia lucreaza si cu Microsoft…

- Marile companii tehnologice, de la Alphabet la Baidu, accelereaza integrarea AI generativa – tehnologie care a castigat popularitate pentru capacitatea sa de a genera raspunsuri de tip uman la interogari – in ofertele lor. Compania a declarat ca o linie de instrumente de business-intelligence si de…

- Actualizarea Windows 11, cea mai recenta efectuata pentru produsele Microsoft din aceasta luna, arata modul in care producatorul de software din Redmond, Washington, avanseaza in privinta AI, in ciuda atentiei recente atrase asupra tehnologiei sale. Sistemul de operare Microsoft va include noul Bing…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…