Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, s a declarat sambata, 18 decembrie, extrem de ingrijorat de raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, in prezent dominanta in capitala Marii Britanii, si a declansat o procedura de alerta care implica un raspuns coordonat al serviciilor publice, relateaza AFP.Cresterea…

- Care este motivul pentru care cazurile de infectare cu COVID-19 scad in Romania și cresc in alte țari. Explicațiile unui cercetator roman la Oxford Care este motivul pentru care cazurile de infectare cu COVID-19 scad in Romania și cresc in alte țari. Explicațiile unui cercetator roman la Oxford Romania…

- PIB-ul a avansat cu 2,7% comparativ cu trimestrul precedent, ajustat la sezon si la calendar, arata datele Institutului de Statistica al Turciei. Ira turceasca a scazut insa in acest an cu 43% in raport cu dolarul, fiind cotata in prezent la circa 13,08 unitati pentru un dolar. Analistii au avertizat…

- Economistul Joseph Briggs a scris intr-o nota adresata clientilor ca varianta omicron ar putea incetini redeschiderea economiei americane, dar ca se asteapta ”doar la un impact modest” asupra cheltuielilor pentru servicii. ”Desi multe intrebari raman fara raspuns, ne gandim in prezent la un scenariu…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca numarul de cazuri Covid-19 ar putea sa creasca dupa sarbatorile de iarna. Acesta ar putea sa fie și momentul in care Romanua intra in valul cinci. Arafat spune ca treptat noua varianta Omicron o sa predomine incet in lune. „Va predomina tulpina noua,…

- Camera a adoptat proiectul printr-un vot de 220 pentru si 213 impotriva, care a fost amanat ore in sir de un discurs furios din timpul noptii al opozitiei, sustinut de principalului reprezentant republican in Camera. Democratii incantati s-au adunat in mijlocul salii pentru a saluta votul cu valuri…

- Creșterea economiei Romaniei, sub așteptari! Criza politica și valul 4 al pandemiei, principalele cauze. In trimestrul al treilea, economia Romaniei s-a dezvoltat sub așteptari, dat fiind faptul ca pandemia, majorarea prețurilor la energie și perturbarile intervenite in lanțurile de aprovizionare au…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta cereri pentru alocatii de somaj a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul pandemiei de coronavirus (Covid-19), un semn al redresarii pietei fortei de munca, transmit Reuters si AP, informeaza AGERPRES . Departamentul Muncii din SUA a anuntat…