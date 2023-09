Goldman Sachs: Germania, lovită de recesiune, se confruntă cu o serie de turbulenţe globale ”Dificultatile cu care se confrunta economia in acest moment sunt determinate de mai multi factori. Nu este… o recesiune profunda, dar a fost evident mai afectata de turbulente”, a declarat Oppenheimer marti, pentru CNBC, cu provocari in sectorul de productie, un impuls dezamagitor din partea redeschiderii Chinei si costuri mai mari ale energiei, care contribuie la recesiunea din cea mai mare economie a Europei. Comentariile reflecta cea mai recenta proiectie a Bundesbank, care a estimat luni ca economia germana este probabil sa se contracte in acest trimestru din cauza incetinirii consumului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia zonei Euro va crește mai lent decat se preconiza in 2023 și 2024, a anunțat luni Comisia Europeana. De vina sunt inflația ridicata și recesiunea care amenința Germania, cea mai mare economie din UE, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. In schimb, Franța și Spania se ridica și ar putea lua…

- Germania, considerata motorul economic al Europei, risca sa redevina „bolnavul Europei”, titulatura de care scapase in urma cu doua decenii. Cu o scadere economica prognozata la 0,3% in acest an, FMI estimeaza ca Germania va fi singura economie avansata care se va contracta.

- In acest an au fost emise garantii in valoare de numai 51,9 milioane de euro, conform documentului vazut de Reuters, mai putin de o zecime din garantiile de 745,9 milioane de euro emise pe tot parcursul anului trecut. China a devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei in 2016 si ambele tari…

- Acțiunile europene au ajuns, ieri, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, pe fondul ingrijorarilor legate de ratele dobanzilor inca ridicate și de problemele economice ale Chinei. Indicele paneuropean s-a depreciat cu 0,6% pentru a patra ședința de tranzacționare consecutiva, scrie Rador.Și…

- Americanii lovesc interesele Germaniei, Chinei și Canadei: o noua taxa pentru un produs cheie in industrieDepartamentul Comertului din SUA a anuntat joi ca vor fi impuse tarife vamale preliminare la importurile de tabla de otel din Canada, Germania si China, transmite Reuters, informeaza Agerpres.…

- Mercedes-Benz pune China, cea mai mare piata auto din lume, in centrul viitoarei sale campanii pentru vehicule electrice (EV), incepand din 2025, a declarat CEO-ul sau pentru revista germana Automobilwoche, transmite Reuters. ”Pentru a face acest lucru, trebuie sa stapanim propulsia electrica la fel…

- ”Pentru a face acest lucru, trebuie sa stapanim propulsia electrica la fel de bine ca digitalizarea. La asta se asteapta clientii nostri”, a spus Ola Kaellenius. Din 2025, toate noile platforme de vehicule ale Mercedes-Benz vor produce vehicule electrice doar conform unei strategii pe care producatorul…

- Germania, prima economie europeana, a inregistrat o scadere peste asteptari a exporturilor in luna mai, in urma reducerii livrarilor in Statele Unite si Rusia, conform datelor publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters. Exporturile au scazut cu 0,1% in mai, comparativ…