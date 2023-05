Gmail va folosi bife albastre pentru confirmarea identităţii Pe viitor, in dreptul expeditorului a carui identitate a fost verificata si in care utilizatorul poate avea incredere, Gmail va afisa o bifa albastra, nu foarte diferita de cea de pe Twitter. Aceasta functionalitate ar trebui sa ajute utilizatorul sa faca distinctia intre mesajele care vin de la surse de incredere si posibile tentative de phishing. La baza noilor bife albastre sta BIMI (Brand Indicators for Message Identification), o functionalitate mai veche, prin care companiilor li se cere sa-si autentifice logo-ul pentru a fi folosit ca avatar. Companiile care s-au verificat anterior in acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

