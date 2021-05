Glovo a cumpărat foodpanda în România, Bulgaria, Bosnia, Croația, Serbia și Muntenegru Glovo a semnat un acord cu Delivery Hero, care detine Foodpanda, pentru achizitia operatiunilor companiei in din Romania, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Muntenegru si Serbia. Costul tranzacției e 170 de milioane de euro. Tranzactia va permite Delivery Hero sa-si optimizeze amprenta operationala si sa investeasca in alte piete principale, a anuntat compania. Achizitia Foodpanda de catre Glovo in Romania este asteptata sa fie finalizata in primul trimestru din 2022. „Delivery Hero a construit in ultimii ani o afacere de top in regiunea Balcanilor. Cu toate acestea, cu o mulțime de prioritați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

