Global Records prezintă o nouă artistă în portofoliul său, NALANI! NALANI (Alexandra Dinu) se alatura portofoliului Global Records. Este o artista tanara, la inceput de drum, pasionata de psihologie, cu foarte mult potențial in muzica și dorința de a inspira oamenii și de a ajunge mai aproape de ei prin intermediul pieselor pe care le va lansa. “Muzica este un alt mijloc de comunicare, este ca o limba pe care o vorbește o lume intreaga. Prin muzica, pot transmite ce simt, fie ca vorbim de bucurie sau de tristețe. Cel mai important lucru pentru mine in acest moment este sa ma concentrez pe ceea ce am de facut pentru a deveni un artist mare. I always dream big!… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

