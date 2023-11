Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, Clubul Copiilor Turda, alaturi de Școala Gimnaziala „Teodor Murașanu” Turda au sarbatorit Global Education Week 2023. Tema aleasa in acest an de cele doua instituții a fost „Peace, Love and Unity”, fiind o activitate ce s-a desfașurat in cadrul parteneriatului dintre Cercul de…

- Echipa de volei fete de la Școala Gimnaziala din comuna Viișoara a reușit sa se califice la faza județeana a ONSȘ de la aceasta disciplina sportiva, dupa ce la faza locala a trecut de echipa Școlii Gimnaziale ”Mihai Viteazu” din Campia Turzii. Partida dintre cele doua formații s-a disputat in sala de…

- Un omagiu i se va aduce marelui artist italian, Toto Cutugno, la Casa de Cultura a Studenților din Cluj Napoca. La concertul omagial va participa și fiul artistului, Niko Cutugno. Salvatore „Toto” Cutugno s-a nascut in 1943 la Fosdinovo (aproape la Florența). De-a lungul carierei sale a vandut peste…

- Școala „Teodor Murașanu” din Turda a fost aleasa pentru inscrierea in proiectul susținut de Kaufland „Viitorul incepe acum”. „Proiectul este structurat sub forma unui concurs, in cadrul caruia se pot caștiga premii, in schimbul punctelor colectate. In perioada 4.10.2023 – 28.11.2023, fiecare bon fiscal…

- Duminica, 1 octombrie 2023, Gradina Botanica „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca marcheaza „Ziua Internaționala a Seniorilor” prin „Ziua Porților Deschise”. Astfel, pensionarii beneficiaza de intrare gratuita. „Cu ocazia acestui moment deosebit, va invitam sa ne insoțiți in tururi ghidate sub tema „Cultura…

- ❗La inițiativa domnului primar, Dorin Nicolae LOJIGAN, Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii a aprobat programul „Școala dupa Școala”, care va fi implementat in anul școlar 2023-2024. ✅ De acest program vor beneficia 225 de elevi: ????72 de la Școala Gimnaziala „Mihai Viteazul” ????85 de la…

- Și in acest an școlar, administrația locala din Campia Turzii a decis sa susțina programul „Școala dupa școala”, un proiect destinat elevilor din clasele primare. Proiectul a fost aprobat de catre consilierii locali in cadrul ședinței ordinare de joi, 28 septembrie 2023. Astfel, 225 de elevi de la Școala…

- Primaria Cluj-Napoca a amenajat in oraș spații de refugiu și distribuire apa potabila pentru a veni in sprijinul clujenilor in perioada caniculara Rulotele funcționeaza in aceasta saptamana conform programului: miercuri și vineri – 12:00 – 16:00 joi – 12:00 – 17:30 și sunt amplasate in urmatoarele locuri:…