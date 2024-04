Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat inceperea construcției Liniei Electrice Aeriene care va conecta sistemul energetic al Republicii Moldova cu cel al Romaniei. Potrivit președintelui moldovean, acest proiect reprezinta unul dintre cele mai importante demersuri de la obținerea…

- Satmarenii sunt așteptați la Muzeul de Arta Satu Mare pentru a vedea lucrurile a peste 30 de copii din Romania și Republica Moldova. Aceștia s-au inscris la concursul județean "Primavara - anotimpul renașterii", organizat de IȘJ Satu Mare. The post PROIECT EDUCAȚIONAL Expoziție cu lucrarile a zeci de…

- In zilele de joi si vineri, respectiv 7 si 8 martie, suntem asteptati la Targul de Primavara din Targu Lapuș. Targul se va desfașura in Piațeta din fața Casei de Cultura „Vasile Grigore Latiș” si este destinat meșterilor și artizanilor locali. Source

- Marcel Ciolacu a declarat, sambata in judetul Harghita, ca „sa terminam cu prostiile cu autonomia Tinutului Secuiesc” si a adaugat ca acest lucru nu a fost si nu va fi niciodata. El a mai spus ca nimeni nu va imparti Ardealul. Liderul PSD a mai transmis ca nu va accepta sa existe legi care sa favorizeze…

- Ultima luna de iarna a inceput cu vreme de primavara. In unele zone s-au inregistrat chiar și 15 grade Celsius. Meteorologii anunța insa ca in acest weekend tabloul se schimba. Vor fi ploi, ninsori și lapovița in aproape toata țara. La inceputul saptamanii urmatoare insa, un aer tropical va aduce in…

- Dispariția președintelui Iohannis din scena publica a prilejuit o secvența de un umor tipic romanesc de cea mai buna factura. Un cetațean s-a prezentat la Poliție și a reclamat dispariția președintelui Romaniei. Practic, el era disparut demult. Inactivitatea lui era chiar subiect de bancuri. Hazul…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat, intr un interviu acordat AGERPRES, ca in Romania cultura a fost cronic subfinantata si ca este necesara eliminarea discrepantelor salariale intre institutiile de spectacol si muzee sau biblioteci, astfel incat si debutantii din acest domeniu sa fie stimulati…

- Senator Ovidiu Puiu: „Sarbatorim astazi, 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale și 174 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, geniul creator și omul deplin al culturii noastre. E o zi de reflecție și de apreciere a limbii in care ne-am nascut și am crescut și a tuturor formelor de arta și gandire.…