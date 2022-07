Un barbat de 37 de ani, dintr-o comuna giurgiuveana, a ajuns in arest, dupa ce, in miez de noapte, a intrat in casa unei batrane și a agresat-o fizic. Alarma a fost data joi de un barbat, din satul Padureni, județul Giurgiu care a sesizat, prin apel 112, faptul ca, in noaptea precedenta, o persoana necunoscuta a intrat in locuința bunicii sale, o femeie, de 84 de ani și a agresat-o fizic. In baza sesizarii, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției nr.6 Poliție Rurala Mihailești, care au sesizat ca cele sesizate se confirma, in sensul ca in noaptea de 27 iulie a.c., in jurul…