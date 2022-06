GitHub lansează un instrument bazat pe AI, care ajută programatorii să scrie cod GitHub anunta Copilot, un instrument care foloseste inteligenta artificiala pentru a intui si a sugera cod programatorilor care scriu in editoarele dedicate. Noul instrument, pe care GitHub l-a testat anul trecut in colaborare cu OpenAI, este disponibil acum pentru toti programatorii interesati si costa 10 dolari pe luna sau 100 de dolari pe an. Copilot este capabil sa sugereze urmatoarele liniile de cod pe care programatorul urmeaza sa le scrie in medii precum Visual Studio Code, Neovim sau JetBrains. Acesta poate sugera metode complete si algoritmi complecsi alaturi de codul standard si asistenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

