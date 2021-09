Giorgiana Radu-Avramescu: Ne uităm ca proștii Aș plange, dar ce mai e plansul astazi? Sunt mulți oameni in lume care plang, care-și traiesc dramele in singuratate, iar lacrimile mele, ale tale, cititorule, ar fi doar cateva picaturi nimerite intr-un ocean. In oceanul suferinței. Și apoi, oamenii au nevoie de bucurie, de indemnuri pozitive, de serenitate. Sunt satui, obosiți de melancolii, de nedreptați ale destinului, de cazne sufletești. E reala, și la indemana posibilitatea de a te bucura de lucrurile marunte, de propria respirație, de zborul unui fluture, de mareția și bogația unei salcii care sta sa sarute pamantul, și care mie mi se… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

