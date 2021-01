Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați pe 28 noiembrie, in jurul orei 11.25, de catre un tanar de 29 de ani, din comuna Aluniș, cu privire la faptul ca la aceeași data, in jurul orei 11.00, acestuia i-ar fi fost aplicate lovituri de catre un barbat, in timp ce se …

- Containerele cu saloane amenajate pentru pacientii cu COVID-19, in valoare de 6 milioane de lei, sunt in vizorul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Alba Iulia, unde exista un dosar penal si care a solicitat documente de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, a declarat luni, pentru…

- Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a parasit de trei ori pe durata unei zile Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), unde era internat cu COVID-19. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, Luminita Prodan, duminica…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea a anunțat joi ca a inregistrat un dosar penal in care se efectueaza cercetari privind infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor in cazul Scolii Internationale din Oradea, relateaza edupedu . “In data de 3 noiembrie 2020, la unitatea de invatamant International…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea fac cercetari, dupa ce un barbat a chemat Ambulanța, a intrat in contact cu personalul, care l-a transportat la Spitalul Elias, dar nu le-ar fi spus medicilor ca a fost depistat pozitiv cu COVID-19, scrie Mediafax.