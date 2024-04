Stiri pe aceeasi tema

- Procesele de digitalizare demarate de Romania, sunt facute pe toate palierele, astfel ca portalul ‘Fii pregatit’, și aplicația mobila DSU, sunt de fapt modalitatile prin care romanii pot afla despre orice situatie de urgenta din Romania.

- Veste bune pentru anumiți bugetari din Romania. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de Ordonanța de Urgența care aduce mai multe modificari legii 296/2023, cunoscuta ca și legea austeritații. Aflați mai multe detalii in randurile urmatoare. Ce bugetari vor primi bonuri de masa Un proiect de…

- Azi, 16 martie, la ora 11,00 a debutat inaugurarea Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Maramureș. La eveniment este prezent și secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Proiectul a fost finanțat prin Programul Transfrontalier Ungaria – Slovacia…

- Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 se vor desfașura in ziua de duminica, 9 iunie 2024, potrivit proiectului de Ordonanța de Urgența pus joi seara in dezbatere publica de Ministerul de Interne.…

- Programul de proteste al Federației „Solidaritatea Sanitara” din Romania continua cu o noua acțiune: pichetarea unitaților sanitare, ce se va desfașura joi, 29 februarie. In acest sens Sindicatul Solidaritatea Sanitara Baia Mare va desfasura un protest in holul mare al Spitalului Judetean de Urgenta…

- In acest sens, pe agenda sedintei de executiv figureaza in analiza un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 67/2023 privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare, precum…