Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington. Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca tara sa va ”boicota” aparatele electronice americane, in contextul in care relatiile intre Ankara si Washington s-au tensionat puternic in ultimele saptamani, dupa ce SUA au impus sanctiuni si au ridicat tarifele la importurile de aluminiu si…

- Erdogan sustine ca Turcia este tinta unui razboi economic si a facut apel la turci sa isi vanda valuta pentru a cumpara lire. „Impreuna cu oamenii nostri, ne vom lupta contra dolarului, preturilor de pe piata de schimb internationala, inflatiei si ratei dobanzii. Ne vom proteja independenta economica…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti ca Turcia va boicota produsele electronice din SUA, drept contramasura in disputa cu Washingtonul care a provocat scaderea lirei la niveluri record, scrie Reuters conform News.ro . Erdogan sustine ca Turcia este tinta unui razboi economic si a facut…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți ca țara sa va "boicota" aparatele electronice americane, in condițiile in care relații dintre Ankara și Washington s-au tensionat puternic in ultimele saptamani, scrie AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul fiu in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte, relateaza site-ul postului BBC. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca…

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a declarat victoria in alegerile de duminica, citand ceea ce a spus ca ar fi un mandat public pentru el și pentru alianța condusa de partidul sau de guvernamant, AK Party, relateaza Reuters.

- Venezuelenii, afectati de o profunda criza economica, sunt chemati la vot, duminica, pentru a-si alege presedintele. Actualul presedinte, Nicolas Maduro, isi doreste un nou mandat, dupa un scrutin in care nu are un contracandidat de greutate, alegeri boicotate de opozitie si nerecunoscute de o mare…