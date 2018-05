Stiri pe aceeasi tema

- Revista Viva! A organizat, joi seara, o petrecere de proporții pentru a celebra 19 ani de activitate. La eveniment au venit cele mai mari vedete autohtone care au aratat superb in ținutele lor elegante. La eveniment a venit și Nico, care a declarat pentru Libertatea ca ea la varsta de 19 ani a vazut…

- Arian, un baietel din comuna prahoveana Floresti, se lupta de cativa ani cu o boala extrem de rara care afecteaza sistemul nervos, lasand corpul fara functii. La scurt timp de la primirea cruntului diagnostic, copilul nu a mai putut merge, nu a mai putut vorbi sau manca, fiind hranit artificial, prin…

- Gina Pistol (37 de ani) și Smiley (34 de ani) formeaza de un an unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. Au fost surprinsi de multe ori impreuna, ba plecand in vacanta, in Thailanda, ba la concerte, insa nici unul nu vorbeste pe sleau despre amorul lor, noteaza click.ro. Prezenta miercuri,…