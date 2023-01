Gina Lollobrigida a murit! Legendara actriță avea 95 de ani! Legenda filmului Italian, Gina Lollobrigida a murit! A fost una dintre cele mai faimoase și frumoase actrițe ale cinematografiei italiene. Iconul filmului din peninsula și una dintre cele mai frumoase vedete ale anilor ‘50-‘60, Lollobrigida, care s-a stins din viața la o clinica din Roma, a jucat in zeci de filme și producții de televiziune pana in anii ’90. ”La Lollo”, așa cum era alintata, Gina Lollobrigida s-a aflat in distribuții cu mari vedete de la Hollywood, amintim: Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis și Frank Sinatra. Gina Lollobrigida a murit! Legendara actrița… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Actrita italiana Gina Lollobrigida a murit la 95 de ani, anunta, luni, agentia Ansa. Marea protagonista a filmului italian, Lollobrigida era nascuta la Subiaco, la 14 iulie 1927. Ea a cunoscut faima in anii 1950, fiind considerata un sex-symbol al filmului din Peninsula. In septembrie anul trecut, actrita,…

- Actrița Gina Lollobrigida, una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei europene din anii 1950 și 60, a murit la varsta de 95 de ani, a informat agenția de presa italiana Ansa, scrie BBC.Descrisa adesea drept „cea mai frumoasa femeie din lume”, aceasta a aparut in filme precum „Crossed Swords”,…

- Marea protagonista a filmului italian, Lollobrigida era nascuta la Subiaco, la 14 iulie 1927.Cariera ei cinematografica a atins apogeul in anii 1950, cu cele mai faimoase filme ale ei, intre care ”Beat the Devil” (1952) si ”The Hunchback of Notre Dame” (1956).Actrita Gina Lollobrigida intentiona sa…

