- Pacientii COVID-19 care sufera forme moderate ale bolii au evoluat spre bine dupa ce au primit, timp de 5 zile, tratamentul oferit de Gilead Sciences Inc cu Remdesivir, insa continuarea tratamentului timp de 10 zile nu a prezentat beneficii si nu a scurtat in mod semnificativ perioada de internare in…

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a anunțat ca 100 de tari vor fi ajutate cu 160 de miliarde de dolari pana in iunie 2021. Este vorba de țari sarace, afectate de criza Covid.Peste 100 de milioane de oameni au fost puternic afectati financiar din cauza pandemiei de coronavirus, spune…

- La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a ajuns o prima tranșa din antiviralul Remdesivir, medicamentul folosit in tratarea pacienților cu Covid-19 aflați in stare critica. Doctorii nu mai aveau acest medicament de cateva zile.

- Medicamentul ieftin, dexametazona, care poate ajuta la salvarea vietii pacientilor de COVID-19 ar trebui rezervat cazurilor grave, in care s-a dovedit ca ofera beneficii, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii, transmite Reuters, conform News.ro.Seful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat…

- Dexametazona, un medicament ieftin si disponibil pe piața din Romania, poate salva viata pacientilor grav bolnavi de COVID-19, susțin experți britanici, citați de BBC. Dexametazona a redus riscul mortii cu o treime la pacientii „ventilati” si cu o cincime a celor carora li se administreaza oxigen. Medicamentul…

- Cursa contracronometru a expertilor din lumea intreaga pentru gasirea unui tratament eficient pentru noul coronavirus este departe de un rezultat concret. Potrivit unui amplu studiu s-a constatat ca hidroxiclorochina si clorochina „nu aduc beneficii pacientilor cu COVID-19“. De asemenea, nici antiviralul…