Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvaluit o discuție telefonica pe care a avut-o cu Marius Șumudica, in timp ce acesta negocia cu Gigi Becali preluarea echipei FCSB. Dupa o zi și jumatate de negocieri cu Gigi Becali, Șumudica a refuzat sa vina in locul lui Toni…

- Mitica Dragomir, fostul președinte al LPF, a cumparat un teren in valoare de doua milioane de euro de la Gigi Becali. Dumitru Dragomir și-a pus intreaga avere la bataie intr-o companie imobiliara, iar lucrurile merg excelent. Recent, președintele LPF a achiziționat un teren in valoare de doua milioane…

- Dumitru Dragomir a comentat la GSP LIVE meciul dintre FCSB și Academica Cliceni (2-2), din play-off-ul Ligii 1 și a explicat care a fost problema roș-albaștrilor. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal crede ca jucatorii lui Toni Petrea nu s-au impus in meciul jucat la Giurgiu din cauza…

- Gigi Becali (62 de ani) a refuzat o oferta de 10 milioane de euro pentru Olimpiu Moruțan, de la FCSB. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, susține ca finanțatorul celor de la FCSB are foarte mulți bani și nu e disperat.”Gigi Becali, asta, este un tip foarte deștept,…

- Dumitru Dragomir, 74 de ani, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, considera ca tot Cristi Balgradean ar trebui sa fie numarul 1 pentru poarta lui CFR Cluj, chiar daca „feroviarii” au reușit sa-l semneze pe Giedrius Arlauskis. „Nu știu daca Arlauskis va putea sa fie titular in fața lui…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, sustine ca Federatia Romana de Fotbal a avut posibilitatea sa acceseze fonduri de la FIFIA pentru implementarea arbitrajului video inca din 2019 si ca institutia condusa de Razvan Burleanu a folosit banii pentru alte proiecte. "Pentru…

- Becali i-a transmis un mesaj direct presedintelui FRF, pe care il acuza ca paseaza responsabilitatea spre reprezentantii Ligii Profesioniste de Fotbal. Patronul FCSB anunta ca este gata sa scoata echipa de pe teren doar pentru a trage un semnal de alarma.„Il voi suna pe Iftime și pe inca doi si vom…

- FCSB e lider in Liga 1 sub comanda lui Toni Petrea, insa Dumitru Dragomir crede ca meritul este al lui Gigi Becali, patronul echipei. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre implicarea lui Gigi Becali in alegerea echipei de start și la schimbari și l-a felicitat pe latifundiarul…