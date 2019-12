Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a anunțat in ultima perioada ca are nevoie de fundași centrali la echipa. O soluție pentru apararea FCSB ar putea fi dejeanul Paul Papp, scrie DigiSport. Fundașul din Dej a mai evoluat pentru roș-albaștri și nu ar spune nu, in cazul in care ar fi contactat. ”Niciodata sa nu spui niciodata.…

- FCSB este in cautarea unui fundaș central, dar patronul Gigi Becali are probleme in a gasi unul, dupa ce Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a refuzat negocierile pentru Andrei Chindriș. Gigi Becali a declarat intr-o conferința de presa ca, daca nu va gasi niciun fundaș in Liga 1, il…

- FCSB - CRAIOVA // Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca este in cautarea unui fundaș central. Fotbalistul dorit este Andrei Chindriș, 20 de ani, de la FC Botoșani. Deși Andrei Miron, celalalt fundaș de la FC Botoșani, declara dupa victoria cu Dinamo ca ar merge la FCSB (Detalii AICI), Gigi Becali…

- Andrei Miron (25 de ani), fundașul central al echipei FC Botoșani, a declarat ca nu ar refuza o oferta din partea formației FCSB, insa va alege un club la care va avea posibilitatea sa joace, potrivit Mediafax."Sa vedem daca va fi o oportunitate buna pentru mine și va veni o oferta buna, o…

- Andrei Chindriș (20 de ani) a semnat prelungirea contractului cu FC Botoșani. Informația a fost facuta publica de Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor. FCSB - Sepsi e duminica, de la 21:00. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport…

- ​Atacantul român Florin Andone a reusit, vineri, primele sale doua goluri pentru Galatasaray Istanbul, care a învins-o pe Sivasspor cu scorul de 3-2, pe teren propriu, în etapa a opta a campionatului de fotbal al Turciei, potrivit Agerpres.Andone a deschis scorul dupa o cursa de…

- Andrei Marc (26 de ani) a rezistat doar o luna la FCSB. Fundașul central trece printr-o perioada dificila a carierei. Marc nu l-a convins pe Gigi Becali, a prins doar doua meciuri in Liga 1 pentru FCSB, iar acum e intr-o situație ingrata. Aflat in continuare sub contract cu Concordia Chiajna, Marc e…