- Florin Prunea, fostul mare internațional, l-a laudat pe Paul Iacob dupa Rapid - FCSB 4-0. Fundașul giuleștenilor a marcat golul de 1-0, cu o lovitura de cap. Adus in vara lui 2022 de la Chindia, Iacob nu a fost titular in primul sezon la Rapid. Adrian Mutu, fostul antrenor al giuleștenilor, mergea pe…

- Fundașul stanga Robert Badescu (18 ani) a marcat la debutul in tricoul Rapidului, in minutul 13 al disputei cu UTA, din runda cu numarul 28 a Superligii. Fara Andrei Borza, exclus din lot din cauza escapadei de la Iași, Cristiano Bergodi a fost nevoit sa improvizeze. Pentru a respecta regula U21 l-a…

- Dan Șucu, pricipalul acționar al Rapidului, a emis un comunicat taios la adresa lui Gigi Becali, patronul de la FCSB. Becali a transmis ca se teme de o prezența a lui Hermannstadt in play-off, pentru ca sibienii ar putea face „omenii” cu Rapid. Iar la 3 zile distanța, Șucu i-a raspuns lui Becali și…

- Gigi Becali a declarat, marți, ca invins statul roman la CEDO, in procesul pe care l-a intentat in procesul schimbului de terenuri cu MApN. Patronul FCSB a reclamat statul roman, dupa condamnarea la 3 ani de inchisoare cu executare, pe care a primit-o in mai 2013, precizand ca vrea despagubiri.

- Fundașul central Siyabonga Ngezana (26 de ani) și-a inceput aventura la FCSB cu statutul de rezerva, insa dupa cinci etape de așteptare a avut ocazia sa debuteze pentru vicecampioana en-titre și de atunci ușor, ușor a reușit sa se impuna ca titular incontestabil in angrenajul trupei pregatite de Elias…

- Borisav Burmaz, 22 de ani, unul dintre cele 4 transferuri facute recent de Rapid, ar fi putut ajunge chiar la rivala giuleștenilor, FCSB, liderul din Superliga. Impresarul lui Burmaz l-a propus pe atacantul in varsta de 22 de ani la FCSB, iar acesta ar fi așteptat pana in ultima clipa ca Gigi Becali…

- Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Rapid, s-a declarat șocat de faptul ca Gigi Becali i-a dat drumul lui Damjan Djokovic (33), croatul semnand cu Rapid. Intrat pe lista neagra a lui Becali, Djokovic s-a desparțit de FCSB in aceasta iarna și a semnat imediat cu rivala Rapid, aflandu-se in acest…

- A aparut o noua oferta pentru Denis Harut, cel care poate fi primul jucator care pleaca de la FCSB in aceasta perioada de mercato. Fundasul central in varsta de 24 de ani nu este pe „lista neagra” al lui Gigi Becali, dar e pe punctul de a se desparti de ros-albastri pentru a juca mai mult. […] The post…