Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul Rapidului, a susținut conferința de presa premergatoare duelului din deplasare cu Poli Iași, care va avea loc sambata, 24 februarie, ora 20:00. Giuleștenii au un parcurs formidabil in 2024 și au cinci victorii consecutive. Tehnicianul de la Rapid a prefațat…

- Cristiano Bergodi (59 de ani) a susținut conferința de presa premergatoare duelului Rapid - Hermannstadt, care va avea loc maine, 16 februarie, ora 20:00. Tehnicianul giuleștenilor a vorbit despre lupta la titlu cu FCSB, jucatorul care nu va evolua cu sibienii, dar și situația rapidiștilor, care ar…

- Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit la GSP LIVE despre parcursul excelent al giuleștenilor din acest inceput de sezon. Rapid – Hermannstadt se joaca pe 16 februarie, de la 20:00. Va fi liveTEXT și in comentariu AUDIO pe GSP.ro. La TV, meciul va fi transmis de PrimaSport, DigiSport…

- Tehnicianul formatieii Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat sambata seara, dupa meciul cu CFR Cluj, scor 1-0, ca i-a placut prestatia elevilor sai, el precizand ca echipa are acum “un moral extraaordinar de bun”. “Ne gandim acum opt ani cand am retrogradat si am pierdut aici penultimul meci.…

- Dan Șucu, principalul finanțator al Rapidului, a facut o scurta caracterizare a rivalilor din Superliga. Gica Hagi e cel mai apropiat omolog, cu Gigi Becali nu are puncte comune, iar Ioan Varga este un mister. Dan Șucu deține din aceasta saptamana 80% din acțiunile clubului Rapid. Intrebat de ce investitor…

- Cristiano Bergodi (59 de ani) are incredere ca Rapid va arata bine in a doua parte a campionatului, chiar daca a pierdut și ultimul amical din Antalya, scor 2-3, impotriva belgienilor de la Westerlo. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți…

- Deranjat de arbitrajele din Superliga și de comunicatul lui Kyros Vassaras din aceasta dimineața, Gigi Becali (65 de ani) susține ca va solicita arbitri straini la meciurile de campionat. Latifundiarul a strecurat in discursul lui o ințepatura la adresa Rapidului. FCSB a acuzat cu subiect și predicat…

- Extrema braziliana Luis Phelipe (22 de ani) va deveni jucatorul celor de la FCSB, deși a fost și pe lista Rapidulu. Ca și in cazul lui Baba Alhassan, Gigi Becali a caștigat duelul cu Dan Șucu și va aduce la FCSB un jucator de care era și Rapid interesata. Cum l-a ratat Rapid pe Luis Phelipe Emil Dica,…