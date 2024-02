Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul FCSB, Elias Charalambous, a amintit in conferința de presa de duminica și de faptul ca fundașul Joyskim Dawa a devenit tata. FCSB joaca luni la Cluj, cu Universitatea, și are numeroase absențe. Printre jucatorii care vor lipsi se numara și fundașul central Joyskim Dawa. Elias Charalambous…

- Joyskim Dawa, fundașul central de la FCSB, e in Franța, alaturi de soția care a nascut, iar Mihai Stoica da ca sigura absența lui in meciul de luni cu U Cluj. Joyskim Dawa a primit 3 zile libere, pentru ca soția lui, Sofya, a nascut. El a plecat in Franța, iar in Romania urma sa se intoarca duminica,…

- CFR Cluj a oficializat, marti, transferul lui Aly Abeid, la cateva ore dupa ce UTA Arad anuntase plecarea jucatorului din Mauritania. Fundasul in varsta de 26 de ani ajunge la CFR, dupa un sezon si jumatate petrecut la UTA Arad, perioada in care a bifat 45 de aparitii.De-a lungul carierei,…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a analizat rivalele echipei sale in lupta pentru titlu. Deși FCSB are un avans de 11 puncte fața de CFR Cluj și Rapid și 13 fața de Universitatea Craiova, oficialul roș-albaștrilor spune ca jucatorii lui Charalambous inca nu se gandesc ca sunt campioni. ...

- FCSB se pregatește sa revina in Romania, dupa cantonamentul din Antalya. Echipa roș-albastra a efectuat azi ultimul antrenament in cantonamentul din Antalya. FCSB se afla inca in Turcia și duminica va pleca spre București. Cu doar o zi inainte de primul meci oficial din 2024, cu UTA (22 ianuarie, ora…

- Rapid a avut parte de oaspeți neașteptați la amicalul cu Westerlo, ultimul desfașurat in cantonamentul din Antalya. Giuleștenii au fost „spionați” de intreg staff-ul rivalei FCSB. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți pe toata durata…

- Extrema David Miculescu (21 de ani) nu a fost in lotul celor de FCSB in ultimele 3 etape din cauza unei accidentari incredibile. Charalambous și Pintilii nu au putut sa-l foloseasca in partidele cu CFR Cluj (1-1), Hermannstadt (3-0) și Poli Iași (3-1). Aradeanul care a jucat 45 de minute cu Oțelul,…

- Basarab Panduru (53 de ani), fost fotbalist al Stelei, este convins ca FCSB va caștiga campionatul in acest sezon. Ar fi primul titlu al roș-albaștrilor dupa 9 ani. FCSB domina Superliga dupa doua treimi ale sezonului regulat. Momentan, echipa antrenata de Charalambous și Pintilii se lauda cu 44 de…