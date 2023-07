Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat ca va fi prezent pe Calea Victoriei, cu mai mulți preoți, pentru a sfinți traseul pe care se va desfașura marsul Bucharest Pride. “Nu ne putem opune. Ce putem face noi? Cand ei fac un mars, nu protestam, ca ei sunt liberi sa faca ce vor. Si noi suntem […]

- Clubul Copiilor a facut un top al celor mai populare destinații din Romania de pe instagram. Clasamentul a fost compilat folosind criteriul numarului total de taguri pe Instagram, platforma care are 5 milioane de utilizatori in Romania. Orașele mari precum București, Brașov și Sibiu au fost excluse…

- 'Strazi deschise - Bucuresti' - in weekend pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei. Weekendul 1-2 iulie se anunta a fi unul festiv la "Strazi deschise - Bucuresti" pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei, cel mai mare festival international de teatru de strada din oras, B-FIT in the Street!…

- Pe pasajul de la Doamna Ghica se va circula la inceputul acestei toamne, iar primele doua tronsoane din Prelungirea Ghencea vor fi gata la sfarsitul primaverii lui 2024, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Pe Prelungirea Ghencea sunt patru tronsoane, dintre care primele doua vor fi…

- Compania franceza Apa Nova investește peste 2,5 milioane euro intr-un parc fotovoltaic in București, autorizația de construire fiind obținuta deja. Centrala fotovoltaica din Capitala va avea 2,7 MW și va fi amplasata pe un teren de circa 3,5 hectare aferent stației de pompare Sud a Apa Nova (strada…