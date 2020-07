Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a castigat Cupa Romaniei, primul trofeu dupa cinci ani, dupa ce a invins, miercuri, pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfantu Gheorghe. Golul a fost marcat de Denis Man, in minutul 65, dupa o grava eroare defensiva a adversarilor. FCSB a cucerit ultima…

