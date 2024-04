Stiri pe aceeasi tema

- Florin Lovin, fost jucator la formația lui Gigi Becali, a comentat atacul lansat de Dan Șucu catre Gigi Becali, finanțatorul FCSB. Marți seara, acționarul majoritar al Rapidului, l-a criticat pe Gigi Becali. Acesta a intarit acuzațiile pe care le facuse colegul din acționariatul Rapidului, Victor Angelescu,…

- Florinel Coman (25 de ani) este exponențial pentru FCSB in actualul sezon al Superligii. Preferatul lui Gigi Becali se afla la cea mai buna stagiune a carierei, iar contribuția sa in lupta pentru titlul de campioana este decisiva. Roș-albaștrii sunt lideri dupa prima etapa disputata in play-off, cu…

- Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a vorbit despre perioada in care și l-a dorit pe Florinel Coman, de care Gigi Becali voia sa scape de la FCSB. Florinel Coman se afla, poate, la cel mai bun sezon in tricoul FCSB. Bilanțul sau pana acum, in 2023 - 2024: 14 goluri și 8 assist-uri in 27 de apariții…

- Florinel Coman (25 de ani) traverseaza cel mai bun moment al carierei, iar fotbalistul spera sa obțina un transfer in strainatate.Aflat din vara anului 2017 la FCSB, Florinel Coman a devenit favoritul lui Gigi Becali, iar afaceristul din Pipera nu vrea sa renunțe așa ușor la șeptarul roș-albaștrilor.Patronul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit pe ce jucator vede titular la naționala: Alexandru Mitrița (29 de ani). Dupa ce i-a transmis lui Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, ce echipa sa foloseasca in meciul cu Rapid (luni, ora 20:00), Gigi Becali l-a laudat pe Alexandru Mitrița, vedeta…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a anunțat noul jucator indispensabil de la echipa pe care o conduce. Este vorba despre Alexandru Baluța (30 de ani), cel care a avut evoluții solide in tricoul roș-albaștrilor. Dorit și de fosta lui echipa, Universitatea Craiova, Baluța a ales sa revina in Romania…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, in runda cu numarul 25 din Superliga. Gigi Becali a dezvaluit ca un club din Argentina i-a oferit 5 milioane de euro pentru Florinel Coman (25 de ani). Florinel Coman a contribuit la 18 goluri, 10 reușite și 8 pase decisive, pentru FCSB in actuala stagiune. Clauza…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, in runda cu numarul 25 din Superliga. Gigi Becali, finanțatorul liderului, a analizat partida de pe Arena Naționala. Gigi Becali a fost mulțumit de siguranța aratata de formația lui in repriza secunda și spune ca odata cu revenirea absenților nu va mai avea nicio…