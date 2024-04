Stiri pe aceeasi tema

- Runda a cincea din play-off programeaza unul dintre cele mai importante derby-uri din fotbalul romanesc, duelul dintre FCSB si Rapid. Meciul e sambata, de la ora 20:30, liveTEXT la GSP.ro și in direct pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Programul complet al etapei #5 din play-off FCSB -…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca i-a marit contractul lui Joyskim Dawa și va face același lucru in cazul lui Mihai Lixandru. Meciul CFR Cluj - FCSB este programat duminica, de la 21:00. Va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Vești bune pentru doi…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a transmis ca va merge in cantonamentul liderului, inaintea derby-ului cu Universitatea Craiova, din runda cu numarul 3 a play-off-ului. FCSB - Universitatea Craiova este programat duminica, de la ora 20:30, pe Arena Naționala. Meciul va putea fi urmarit liveTEXT…

- Mijlocașul Ovidiu Popescu (30 de ani) s-a accidentat și nu o va putea ajuta pe FCSB in urmatoarea etapa de campionat, cand echipa lui Gigi Becali va juca cu Farul. Farul - FCSB este programat duminica, 31 martie, de la 21:00. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, i-a raspuns in termeni duri lui Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului. FCSB - Sepsi are loc de la 21:00, liveTEXT pe GSP și la TV pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 De unde a pornit totul? Victor Angelescu a acuzat ca Sepsi și FCSB s-au…

- Fost jucator la FCSB, acum la Rapid, Iulian Cristian a vorbit despre patronii celor doua cluburi, Dan Șucu și Gigi Becali. Rapid - FCSB se disputa sambata, de la 20:00, pe Arena Naționala. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Iulian Cristea s-a transferat…

- Dinamo București joaca prima partida din grupa principala IV in deplasare, cu Sporting Lisabona, de la ora 21:45. Meciul va fi in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport și in format liveTEXT pe gsp.ro. Campioana Romaniei, Dinamo București, iși incepe parcursul in grupele principale ale EHF…

- Florinel Coman (25 de ani), extrema de la FCSB, nu s-a antrenat cu o zi inainte de meciul cu Farul, dupa cum a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. FCSB - Farul are loc luni, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1…