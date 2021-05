Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a ramas fara permis de conducere, dupa ce a fost prins circuland cu 106 km/ora in localitate. Gigi Becali a fost oprit de polițiștii rutieri pe DN7, in localitatea Draganu, din județul Argeș, informeaza cei de la Libertatea. Patronul celor de la FCSB avea o viteza…

- Un tanar de 21 de ani sin Caracal a fost reținut, ieri, de polițiști dupa ce a fost prins a treiea oara conducand fara permis. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Olt, in cursul zilei de ieri, polițiștii au oprit pentru control un tanar de 21 de ani, din Caracal, judetul Olt,…

- Un tanar, de 23 de ani, din județul Vaslui, a fost depistat de polițiștii Serviciului Rutier in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 2 – E 85, in localitatea Urechești, fiind inregistrat de aparatul radar cu viteza de 118 km/h, in zona de limitare de 50 km/h. Totodata, in urma verificarilor…

- Tanar, retinut de politisti pentru conducerea unui vehicul fara permis.La data de 1 martie a.c., in jurul orei 15.10, politisti din cadrul Postului de Politie Topraisar au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism al carui conducator nu s a conformat indicatiilor politistilor, mai exact…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti seara, ca jucatorul Florinel Coman a luat legatura cu el, dupa ce a fost prins de politie conducand cu o viteza peste limita legala si fara permis auto valid, potrivit news.ro "I-am spus «Florinele, aia care dau pe tine 20 de milioane se intereseaza…

- La data de 03 februarie a.c., ora 17.20, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru verificari un autoturism care circula dinspre Tataranu catre Cioraști. Conducatorul auto, un tanar de 26 de ani, a prezentat la controlul efectuat un…