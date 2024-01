Gigi Becali a hotărât: nu se va mai urca decât în Rolls Royce! ”Nu mai pun mâna pe altă mașină!” Becali nu se va mai urca pe viitor decat in Rolls Royce! Dupa ce la sfarșitul anului trecut a derapat și a ajuns in șanț cu limuzina sa in incercarea de a evita impactul cu un alt vehicul, latifundiarul din Pipera, care a scapat doar cu o coasta fisurata in accident, nu vrea sa mai auda de o alta limuzina. „Rolls-ul e Rolls. N-ai vazut ca merg doar cu Rolls. Merg cu altceva? Nu mai pun mana. Nu ma ating de alta mașina. De ce? E diferența mare intre Rolls și alte mașini, ca de la cer la pamant. Cand conduci un Rolls iți place, e ca și cum ai desena. Iți place sa mergi cu ea. Te scoli și te gandești… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

