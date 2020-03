Stiri pe aceeasi tema

- Tokyo, 4 mar /Agerpres/ - Gigantul farmaceutic nipon Takeda a anuntat miercuri ca dezvolta un medicament impotriva noului coronavirus, precizand ca s-a pus in contact cu agentii de reglementare din intreaga lume pentru a accelera scoaterea sa pe piata, relateaza EFE. Noul medicament, derivat…

- Una din cele mai mari platforme online de comenzi de mancare, foodpanda, anunta ca a luat mai multe masuri de preventie impotriva noului coronavirus.Epidemia de coronavirus a bagat in carantina 52 de romani, iar alti 8167 sunt monitorizati la domiciliu. Romania inregistreaza trei cazuri de coronavirus,…

- foodpanda.ro, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, anunța ca a dispus o serie de masuri de siguranța și a formulat recomandari de prevenție impotriva noului virus 2019-nCoV, cunoscut drept coronavirus, atat in atenția clienților aplicației, cat și a livratorilor sau restaurantelor partenere.…

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti adopta masuri de preventie sanitara impotriva noului coronavirus (Covid-19), dupa consultarea cu specialisti in domeniul medical, a anuntat institutia.

- Reprezentanții Ministerului Sanatații anunța masuri de urgența in cazul romanilor care revin in Romania din Italia, din localitațile afectate de coronavirus. Chiar daca pana in momentul de fața...

- Lovitura pentru Apple. Foxconn nu iși poate relua complet producția, din cauza epidemiei cu coronavirus Grupul taiwanez Foxconn vrea sa restabileasca gradual operatiunile fabricilor din China saptamana viitoare, dupa declansarea epidemiei cu noul coronavirus, apoi va mai dura probabil o saptamana sau…

- FOTO – Arhiva Conducerea Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj a anuntat ca ia primele masuri fata de noul tip de coronavirus. „Aeroportul International Avram Iancu Cluj a luat primele masuri in ceea ce priveste noul tip de coronavirus. Aeroportul Cluj vine in sprijinul pasagerilor sai atat…

- WhatsApp anunța ca va lua masuri legale impotriva utilizatorilor care trimit in masa mesaje automate. Aplicația WhatsApp a anunțat ca, incepand cu luna aceasta, va lua masuri legale impotriva acelor utilizatori care abuzeaza de mesageria automata in aplicație. Whatsapp ofera un serviciu de mesagerie…