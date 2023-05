Gica Hagi a oferit prima reactie, dupa ce Farul a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1. „Regele” nu s-a declarat dezamagit de rezultat, si a vrut sa-si felicite jucatorii pentru jocul prestat, avand in vedere ca o repriza constantenii au evoluat in inferioritate numerica. De asemenea, Hagi a vorbit si despre Denis Alibec, cel care […] The post Gica Hagi, prima reactie dupa remiza inregistrata de Farul cu Universitatea Craiova: „Nu pot sa fiu suparat daca sunt pe primul loc!” Ce spune despre Denis Alibec appeared first on Antena Sport .