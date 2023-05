Gica Hagi, in culmea fericirii dupa Farul – Rapid 7-2. Antrenorul „marinarilor” și-a felicitat jucatorii pentru evoluția foarte buna impotriva giuleștenilor. De pe 3 mai 1989 nu a mai primit Rapid cel putin sapte goluri. Atunci giulestenii pierdeau cu 2-8 meciul cu rivala Steaua, la care Gica Hagi era pe teren. Denis Alibec a deschis […] The post Gica Hagi, in culmea fericirii dupa Farul – Rapid 7-2: „A fost o seara magica! Jucatorii au fost fenomenali” appeared first on Antena Sport .